КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы

В Москве 21 сентября 2018 г. состоялось открытие нового общего здания для Тверского и Мещанского районных судов, оснащенного современными информационными технологиями. За создание телекоммуникационной, мультимедийной, вычислительной инфраструктуры и программной среды, а также их интеграцию с Комплексной информационной системой судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) г. Москвы отвечала компания КРОК. Внедренные технологии позволяют повысить эффективность процессов судопроизводства и обеспечить их открытость для граждан, а также оптимизировать рабочее время сотрудников судов, говорится в пресс-релизе компании.

«Поздравляю вас с новосельем! Сидели вы в ужасных условиях. Морально и физически устаревшие здания, плохо приспособленные, маленькие. Теперь это действительно дворец правосудия, оснащенный всем необходимым оборудованием, техникой. Можно сказать, что это «умный суд» – электронный, в котором есть электронные сервисы, электронные базы данных, взаимодействие со службой приставов, аудио- и видеофиксация – все необходимое для свершения правосудия. И, конечно, хорошие условия для горожан, которые обращаются со своими бедами и проблемами в суд», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках торжественного открытия нового здания.

В рамках комплексного проекта КРОК создал более 10 инженерных и информационных решений, в числе которых системы аудио-видео протоколирования, видеоконференцсвязи, звукоусиления, вызова свидетелей и паркинга. Четыре из внедренных систем базируются на разработанных специалистами КРОК программных продуктах, в их числе ПО «Трансляция» (для трансляции громких дел на портале судов общей юрисдикции), автоматизированное рабочее место (АРМ) секретаря, АРМ «Судебное заседание» и ПО «Информационный киоск».

Помимо разработок КРОК в проекте использованы российские и open source решения, а также продукты ведущих мировых вендоров, таких как Shure, Extron, Bosch,Polycom, HP, NetAPP. В частности, в числе продуктов от российских производителей — интерактивный стол судьи от Роскомпьютинга. Решение представляет собой новые эргономичные столы, со встроенным компьютером и интерактивным сенсорным монитором. Программное наполнение решения от КРОК — АРМ «Судебное заседание» — стало очередным важным шагом в реализации электронного правосудия и главным помощником судьи на судебных заседаниях. В частности, программно-аппаратный комплекс позволяет судье контролировать процесс аудио- и видеопротоколирования, отслеживать план заседаний на день, иметь доступ к электронным материалам дел в подсистеме «Электронное дело» КИС СОЮ, основным правовым системам, таким как «Гарант» и «Консультант» и удаленно подключаться к собственному рабочему столу. Доступ к этому массиву информации обеспечивается с помощью специальных карт-ключей для двухфакторной аутентификации.

«Интерактивные панели установлены в каждом зале судебных заседаний, где рассматриваются и уголовные, и гражданские дела. Я вхожу в компьютер с помощью смарт-карты, это фактически моя электронная подпись, которой я подписываю исполнительные листы, и следственные в том числе. Все это защищается от подделки», — сказала председатель Тверского районного суда г. Москвы Ольга Солопова.

Для предоставления гражданам оперативной информации по рассматриваемым делам (номер зала, состав участников, ФИО судьи и пр.) в холлах судов и перед входами в залы заседаний установлены специальные сенсорные информационные киоски. Программное обеспечение информационных киосков – также собственная разработка КРОК – интегрировано с КИС СОЮ.

«Технологическое оснащение нового здания московских судов – это амбициозная задача, которая требовала слаженной работы всех участников проекта. Мы должны были не только разработать и внедрить новые подсистемы и осуществить пуско-наладочные работы по интеграции с КИС СОЮ, но и реализовать проект в жестко-регламентированные сроки. Но благодаря большому опыту автоматизации судебной системы нам удалось справиться с этим вызовом», — отметила заместитель генерального директора компании КРОК по работе с госсектором Татьяна Толстова.