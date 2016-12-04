Сотрудники Мосгорсуда: Электронное правосудие создается прежде всего в интересах граждан

Все ближе дата запуска «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). О том, как продвигается проект, какой будет система межведомственного взаимодействия и как изменится жизнь работников судебной системы, CNews рассказала помощник заместителя председателя Мосгорсуда Виктория Белицкая.

«Мы больше не делаем двойную работу»

CNews: Сейчас мы находимся в отделе экспедиции Мосгорсуда. Расскажите, как построена его работа и какие процессы здесь могут быть автоматизированы?

Виктория Белицкая: Да, начало нашего пути — экспедиция, или, как еще называют этот отдел, — отдел делопроизводства. Именно сюда поступает вся корреспонденция, и отсюда она уходит другим адресатам. До появления базы данных по судебному делопроизводству письма по уголовным, гражданским и административным делам выписывались вручную. И у каждого из них был собственный идентификатор — цифровой код из диапазона, который определяла «Почта России».

Обычно наши сотрудники тратили очень много времени на оформление писем. В отделе экспедиции была установлена программа, в которую секретари делопроизводства вписывали 14-значный штрих-код, потом — фамилию, имя и отчество адресата повестки, а также его адрес. Затем каждое письмо вбивалось в систему и выводился общий реестр. И уже вместе с ним корреспонденция уходила в «Почту России».

Ее сотрудники тоже тратили определенное время на обработку. В итоге нередко возникала следующая ситуация: в конце календарного месяца помощники и секретари относили письма со штрих-кодами, с почты они уходили уже в следующем месяце, а повестка возвращалась к нам с указанием на просроченный штрих-код. С почты присылали новый диапазон кодов, после чего приходилось заново переклеивать все конверты, вбивать данные и так далее. Все это делалось вручную и отнимало много времени.

Сотрудники Мосгорсуда тратили очень много времени на оформление писем

CNews: Что изменилось теперь?

Виктория Белицкая: Сейчас, со вводом подсистем КИС СОЮ, диапазон штрих-кодов на каждый месяц вбивается заранее. Если штрих-код недействителен, то система просто не выведет его. Мы больше не делаем двойную работу.

Кроме того, у каждого участника как гражданского, так и уголовного процесса вскоре будет свой личный электронный кабинет, свои логин и пароль. Граждане практически из дома смогут знакомиться с материалами своих дел, подавать жалобы в электронном виде. Это существенно снизит нагрузку на сотрудников отдела делопроизводства. В нем часто случаются очереди из желающих сдать документы. А вскоре можно будет делать это в электронном формате: человеку даже не нужно будет приходить в суд для подачи и регистрации документов.

«В процессе обучения с трудностями не столкнулись»

CNews: Серьезного снижения нагрузки на сотрудников аппаратов судов ждали и от системы межуровневого взаимодействия, и от «Электронного дела». Сбылось?

Виктория Белицкая: Да, можно сказать, что сбылось. Сотрудникам апелляционных канцелярий система межуровневого взаимодействия позволяет загрузить информацию о деле, которое изначально рассматривалось в одном из районных судов. Это в значительной мере сокращает временные затраты на формирование статистических карточек по делам, переданным на апелляцию в Мосгорсуд.

Что касается системы «Электронное дело», то она очень масштабная. В перспективе ее будут использовать все работники судебной системы, а пока она тестируется. Так, вскоре сотрудники судебных аппаратов начнут сканировать поступающие документы с последующим их приобщением к электронному делу. Частичный перевод дел в электронный вид уменьшит бумажную рутину как в работе участников судебных процессов, так и в работе сотрудников судебной системы. Например, кассационная инстанция Мосгорсуда пересматривает вступившие в законную силу решения и приговоры районных судов и мировых судей. Стороны обращаются к нам с кассационными жалобами, излагают свои доводы, а мы их проверяем. Если при вынесении решения по делу возникает подозрение в нарушении уголовного или уголовно-процессуального кодексов, то помощник судьи кассационной инстанции должен истребовать материалы из районного суда.

Раньше было так: мы направляли запрос, и курьер нам привозил дело. Все это занимало определенное время. Сейчас, с введением единой базы данных, мы можем просто посмотреть в компьютере отсканированные материалы и быстро ответить на доводы, приведенные в кассационной жалобе. Особенно когда из материалов со всей очевидностью следует, что нет необходимости в рассмотрении дела на заседании Президиума. Таким образом, мы в определенной мере экономим трудозатраты курьера, сотрудников канцелярий и так далее. Процесс значительно упростился.

И, наконец, расскажу на своем примере. Я работаю в приемной заместителя председателя Мосгорсуда Дмитрия Фомина. К нам также поступают жалобы, на которые мы должны отвечать. А в случае необходимости — истребовать необходимые сведения из районных судов или судебных участков для проверки доводов. С вводом в эксплуатацию КИС СОЮ у всех судей города Москвы будет электронная подпись, заверяющая запрос. Будет она и у председателя суда. При удовлетворении жалоб от граждан документы в районные суды раньше также отправлялись с курьером. С введением электронной подписи документы тут же, по мере визирования, будут поступать в районный суд. Таким образом, существенно сокращается время на их прохождение по инстанциям. По некоторым жалобам мы пока будем отправлять документы еще и в бумажном виде, но это временно. Таким образом, система существенно упрощает работу сотрудников аппаратов, канцелярий, самих судей... Будут соблюдаться разумные сроки рассмотрения жалоб. Ведь все это, конечно, в первую очередь, делается в интересах граждан.

Виктория Белицкая: КИС СОЮ существенно упрощает работу сотрудников аппаратов, канцелярий, самих судей

CNews: Сотрудникам судов потребовалось проходить какое-то обучение?

Виктория Белицкая: Конечно. Мы все его прошли. Были организованы группы по 20 человек. Сотрудники компании «Крок», которая является исполнителем работ по проекту КИС СОЮ, рассказывали, а потом и на практике объясняли, как работает система. В зале, в котором проходило обучение, были компьютеры, сканеры и другая необходимая техника. То есть все это делалось не вслепую.

Ни в процессе обучения, ни сейчас, с трудностями мы не столкнулись. Можно сказать, что интерфейс системы интуитивно понятен, все построено пошагово, и без прохождения предыдущего шага нельзя перейти к следующему. Это снижает, а то и вовсе сводит на нет число ошибок при работе с базами данных.

CNews: Как относятся к нововведениям сотрудники?

Виктория Белицкая: Недовольных точно нет, потому что система только облегчает процесс. Когда люди видят, насколько все автоматизировано, и понимают, что не надо прилагать больших усилий — просто сложил пачку бумаги, между документами расставил штрих-коды, пропустил через сканер, а система автоматически их распределила по делам — все вопросы исчезают. Нововведения, конечно, поначалу настораживали работников. Но как только сотрудники со всем разобрались, они поняли все преимущества нового подхода. Могу заключить, что количество времени, затраченное на обработку одного уголовного дела сотрудниками соответствующей апелляционной канцелярии, уменьшилось на порядок.

«Автоматизация не приведет к сокращениям»

CNews: Как организована работа системы аудио- и видеозаписи в ходе судебных заседаний? Насколько она облегчает работу помощников судей и секретарей?

Виктория Белицкая: В 234 залах судебных заседаний районных судов Москвы установлены микрофоны и камеры. Раньше помощник судьи или секретарь вручную печатал на компьютере черновик протокола. Именно черновик, поскольку участники процесса разговаривают достаточно быстро. Соответственно, и получить готовый протокол сразу после заседания было практически невозможно.

Сейчас же, с вводом системы аудио- и видеофиксации, ситуация изменилась. Во-первых, запись хранится в нашей базе, и мы можем просмотреть ее в любой момент. Во-вторых, протокол судебного заседания может быть изготовлен в полном объеме значительно быстрее. Кроме того, стало меньше замечаний на содержание этого документа. Ведь все зафиксировано, и, истребовав запись, можно ознакомиться с ней и проверить содержание протокола. На ней очень хороший синхронный звук, все микрофоны направленные, можно даже фиксировать речь каждого участника процесса отдельно.

В 234 залах судебных заседаний районных судов Москвы установлены микрофоны и камеры

По всей видимости, скоро мы придем к окончательной автоматизации процесса протоколирования. Идеальный вариант — если у нас будет решение, которое сможет переводить звук в текстовый формат, это еще больше упростит работу секретарей и помощников как первой уголовной инстанции, так и других, поскольку некоторые протоколы достигают объема в 2-3 тыс. листов. Надо еще учесть, что судье, согласно штатному расписанию, помогают всего 1-2 человека. И эти люди, конечно, не могут сидеть целый день на процессе и конспектировать его.

CNews: А на какой стадии внедрения сейчас находится система межведомственного взаимодействия?

Виктория Белицкая: Для начала я хочу отметить, что введение межведомственного взаимодействия в рамках КИС СОЮ намного упростит нашу работу. Мы это уже почувствовали, работая аналогичным образом со столичным управлением Федеральной Службы судебных приставов. К примеру, если суд постановил возместить потерпевшему материальный и моральный ущерб, то после вступления приговора в законную силу вручную выписывался исполнительный лист. Затем этот документ отправлялся по почте, и все это, конечно, занимало больше времени. Сейчас, с введением «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» мы будем контактировать с приставами напрямую: в течение получаса исполнительный лист будет сформирован в электронном виде и отправлен в Службу приставов в тот же день для возбуждения производства.

Что касается стадии внедрения этой системы, то недавно состоялся пилотный запуск в Бутырском районном суде. В присутствии руководства обоих ведомств мы направили исполнительный лист приставам. Через 20 минут пришел ответ, что документ принят. Еще через какое-то время — что производство возбуждено. Главное — мы видим, как идет процесс, система для нас прозрачна. Мы понимаем, что исполнительный лист не потерялся, что не нужно выписывать дубликат, что будет результат и что решение будет исполнено. А это самое важное.

Виктория Белицкая и начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам апелляционной инстанции Мосгорсуда Юрий Рахматов также прошли обучение по использованию КИС СОЮ

CNews: А другие ведомства?

Виктория Белицкая: К примеру, мы достаточно быстро запустили пилотное взаимодействие с Казначейством. К сожалению, многие проявляют чуть меньшую активность. Конечно, с нами хотят взаимодействовать, но инициатива больше исходит с нашей стороны. Приведу еще один пример. При расторжении брака вынесено решение о разделе имущества супругов, в том числе и денежных средств, находящихся на банковском счете у одного из них. Если будет достигнута договоренность с банками, эти средства сразу же после вынесения судебного решения будут арестованы, что в дальнейшем позволит обеспечить реальное исполнение решения о разделе имущества.

Вообще, я думаю, что межведомственное взаимодействие будет помогать любому человеку, работающему в секретариате. Надо сделать запрос? Подписали, отправили, тут же пришел ответ. Или другая история: если у нас будет доступ, пусть и ограниченный, к базе данных другого ведомства — тут же посмотрели, получили информацию.

CNews: Кого из ваших коллег затронут нововведения?

Виктория Белицкая: Фактически всех сотрудников аппарата Мосгорсуда и районных судов. Но, поскольку у нас есть проблема с нехваткой кадров, автоматизация не приведет к сокращениям, все сотрудники будут при деле. Новая система их разгрузит, и существенно. В целом, мы ожидаем упрощения и ускорения нашей работы.

Полина Осокина