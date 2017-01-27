Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам

Внедряемая в 36 московских судах «Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» будет серьезно экономить время граждан, не только устраняя существующие сейчас бюрократические проволочки, но и сокращая число рутинных операций, совершаемых работниками судов. Ежеквартальная практика ручной подготовки статистических отчетов на протяжении нескольких суток сменилась почти мгновенной (за несколько минут) обработкой огромных массивов информации.

Данные для статистических отчетов собирались вручную

Судебная ветвь власти, помимо самого отправления правосудия, наделена еще рядом обязанностей. Среди них — строгая отчетность о том, в каких объемах и с какими результатами это правосудие вершилось.

Основным аналитическим инструментом в судах является специализированная АИС «Судебное делопроизводство» (АИС СД). В нее заносится вся информация о судебных процессах: начиная от регистрации дела в суде, дат слушаний, хода дела и заканчивая прикрепленными документами. Именно эта система отвечает за статистику, которую суды сдают не реже двух раз в год — каждое полугодие. Но эта периодичность охватывает лишь обязательные статистические отчеты. Нередко возникает необходимость подготовить какие-то данные по требованию, которое может поступить от различных заинтересованных сторон — например, председателя районного суда, Верховного суда, Администрации Президента или депутатов Госдумы.

Как правило, статистические отчеты готовятся в разрезе 23 статистических форм, внутри каждой из которых есть своя разбивка по категориям и показателям. Такие отчеты необходимы в первую очередь для оценки эффективности судебной системы как по Москве, так и на федеральном уровне. Однако в ходе работы возникают и дополнительные запросы на так называемые гибкие отчеты. Обычно они формируются по критериям, которые определяет сам пользователь. Данные для них раньше приходилось собирать вручную, в том числе и из бумажных документов.

«Подготовка квартальной отчетности о деятельности судов отнимала много времени у сотрудников из-за самого процесса формирования отчета, а также из-за того, что данные попадали в отчет спустя сутки после внесения изменений в карточку дела. Считали часами, а если возникала ошибка — то пересчет начинали заново. А после заполнения форм следовала ручная выверка некоторых строк и разделов», — объясняет Татьяна Жемерева, ведущий эксперт по внедрению бизнес-приложений «Крок», компании-подрядчика по внедрению КИС СОЮ.

Освободившееся время можно потратить на граждан

С внедрением «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) сотни сотрудников аппаратов судов будут избавлены от рутинной работы. Реализованная в рамках проекта информационно-аналитическая подсистема берет на себя все функции по подготовке любых типов отчетов консолидируя данные, получаемые из АИС СД. Сами отчеты можно визуализировать, формируя их в виде графиков и диаграмм. Сведения, которые содержатся в АИС СД, дополняются другой подсистемой, входящей в КИС СОЮ — «Электронное дело», откуда поступают как текстовые документы, так и отсканированные.

«Сотруднику суда теперь не нужно проводить часы за подготовкой отчетов, — рассказывает Татьяна Жемерева. — Достаточно открыть браузер, войти со своим логином и паролем в аналитическую подсистему и выбрать необходимый тип отчета — регламентный, гибкий или плоский. В первом случае достаточно выбрать нужную форму, выставить временной период и нажать кнопку «Сформировать отчет». После этого готовый документ можно выгрузить в Excel».

Схожим образом строятся и гибкие отчеты, и плоские (в рамках которых выводится детальная информация, вплоть до номеров дел) — с той лишь разницей, что пользователю необходимо самостоятельно выбрать интересующие его критерии и показатели формирования отчета. Стоит отметить, что возможность построения гибких и плоских отчетов – абсолютно новая функциональность, которая появилась у сотрудников судов с внедрением аналитической системы. Это позволяет в интерактивном режиме проводить глубокую аналитику имеющихся данных вплоть до просмотра конкретных дел, которые указаны в той или иной графе или колонке.

Среднее время подготовки одной статформы, равно как и остальных типов отчетов, не превышает нескольких минут. Раньше это отнимало часы.

«Внедрение этой подсистемы разгружает график сотрудников судов. Высвобождая тем самым огромную долю времени для работы с гражданами. Потому что до внедрения КИС СОЮ сотрудникам приходилось раз в квартал почти на неделю с головой уходить в расчет статистики», — уверена Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок».

В основе системы — открытое ПО

Для расчетов информационно-аналитической подсистемой используются четыре сервера: два физических и два виртуальных. Физические сервера используются для хранения и высоконагруженной обработки данных. Один из виртуальных серверов является сервером аналитического приложения — именно к нему подключаются пользователи и формируют статистические формы, плоские и гибкие отчеты. Второй виртуальный сервер используется для обработки данных, поступающих из 36 судов в режиме близком к реальному времени. При поступлении данных из АИС СД происходит их быстрая обработка и предварительный расчет, после чего они помещаются в хранилище.

«На уровне программного обеспечения за визуализацию данных отвечает платформа Pentaho Community Edition. Это свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, кастомизированное специалистами «Крок». В частности, мы доработали модуль для интерактивного анализа данных. А за их хранение и быстрое предоставление для анализа отвечает СУБД PostgreSQL, которая также является свободно распространяемой», — детализирует Дмитрий Полиров, ведущий архитектор информационных систем компании «Крок».

Всемирный банк подсистемой доволен

В конце 2016 г. подсистема была сдана в эксплуатацию. Ей предшествовали обследование, проектирование, разработка и опытная эксплуатация. Параллельно с опытной эксплуатацией началось обучение пользователей, которое продолжалось до декабря 2016 г.

«В ходе обучения пользователи проявляли заинтересованность к новой системе, — рассказывает Дмитрий Полиров. — На формирование статформ в новой подсистеме уходит минимум в 10 раз меньше времени, чем в АИС СД. Кроме того, исчезла необходимость выгружать отчет в Excel и вручную производить контроль правильности рассчитанных значений. Теперь формально логический контроль, основанный на правилах и ограничениях судебного делопроизводства, происходит одновременно с расчетом статформ. Это существенно сократило время на их подготовку».

Пользоваться информационно-аналитической подсистемой будут в среднем по 8 человек в каждом из 35 столичных судов, плюс около 20 человек в Мосгорсуде: в общей сложности работать по-новому начинают свыше 300 человек. Спонсор проекта — Всемирный банк — во все тонкости функционирования аналитического инструмента посвящен: показательная демонстрация подготовки отчетов прошла еще в октябре 2016 г. Проведенная работа была оценена как соответствующая ожиданиям.