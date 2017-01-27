Электронное правосудие
Статья

Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам

Внедряемая в 36 московских судах «Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» будет серьезно экономить время граждан, не только устраняя существующие сейчас бюрократические проволочки, но и сокращая число рутинных операций, совершаемых работниками судов. Ежеквартальная практика ручной подготовки статистических отчетов на протяжении нескольких суток сменилась почти мгновенной (за несколько минут) обработкой огромных массивов информации.

Другие статьи
Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела
Сотрудники Мосгорсуда: Электронное правосудие создается прежде всего в интересах граждан
Электронное правосудие позволило сократить время регистрации дел в судах минимум в 5 раз
Все статьи

Данные для статистических отчетов собирались вручную

Судебная ветвь власти, помимо самого отправления правосудия, наделена еще рядом обязанностей. Среди них — строгая отчетность о том, в каких объемах и с какими результатами это правосудие вершилось.

Основным аналитическим инструментом в судах является специализированная АИС «Судебное делопроизводство» (АИС СД). В нее заносится вся информация о судебных процессах: начиная от регистрации дела в суде, дат слушаний, хода дела и заканчивая прикрепленными документами. Именно эта система отвечает за статистику, которую суды сдают не реже двух раз в год — каждое полугодие. Но эта периодичность охватывает лишь обязательные статистические отчеты. Нередко возникает необходимость подготовить какие-то данные по требованию, которое может поступить от различных заинтересованных сторон — например, председателя районного суда, Верховного суда, Администрации Президента или депутатов Госдумы.

Как правило, статистические отчеты готовятся в разрезе 23 статистических форм, внутри каждой из которых есть своя разбивка по категориям и показателям. Такие отчеты необходимы в первую очередь для оценки эффективности судебной системы как по Москве, так и на федеральном уровне. Однако в ходе работы возникают и дополнительные запросы на так называемые гибкие отчеты. Обычно они формируются по критериям, которые определяет сам пользователь. Данные для них раньше приходилось собирать вручную, в том числе и из бумажных документов.

«Подготовка квартальной отчетности о деятельности судов отнимала много времени у сотрудников из-за самого процесса формирования отчета, а также из-за того, что данные попадали в отчет спустя сутки после внесения изменений в карточку дела. Считали часами, а если возникала ошибка — то пересчет начинали заново. А после заполнения форм следовала ручная выверка некоторых строк и разделов», — объясняет Татьяна Жемерева, ведущий эксперт по внедрению бизнес-приложений «Крок», компании-подрядчика по внедрению КИС СОЮ.

Освободившееся время можно потратить на граждан

С внедрением «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) сотни сотрудников аппаратов судов будут избавлены от рутинной работы. Реализованная в рамках проекта информационно-аналитическая подсистема берет на себя все функции по подготовке любых типов отчетов консолидируя данные, получаемые из АИС СД. Сами отчеты можно визуализировать, формируя их в виде графиков и диаграмм. Сведения, которые содержатся в АИС СД, дополняются другой подсистемой, входящей в КИС СОЮ — «Электронное дело», откуда поступают как текстовые документы, так и отсканированные.

«Сотруднику суда теперь не нужно проводить часы за подготовкой отчетов, — рассказывает Татьяна Жемерева. — Достаточно открыть браузер, войти со своим логином и паролем в аналитическую подсистему и выбрать необходимый тип отчета — регламентный, гибкий или плоский. В первом случае достаточно выбрать нужную форму, выставить временной период и нажать кнопку «Сформировать отчет». После этого готовый документ можно выгрузить в Excel».

Схожим образом строятся и гибкие отчеты, и плоские (в рамках которых выводится детальная информация, вплоть до номеров дел) — с той лишь разницей, что пользователю необходимо самостоятельно выбрать интересующие его критерии и показатели формирования отчета. Стоит отметить, что возможность построения гибких и плоских отчетов – абсолютно новая функциональность, которая появилась у сотрудников судов с внедрением аналитической системы. Это позволяет в интерактивном режиме проводить глубокую аналитику имеющихся данных вплоть до просмотра конкретных дел, которые указаны в той или иной графе или колонке.

Среднее время подготовки одной статформы, равно как и остальных типов отчетов, не превышает нескольких минут. Раньше это отнимало часы.

«Внедрение этой подсистемы разгружает график сотрудников судов. Высвобождая тем самым огромную долю времени для работы с гражданами. Потому что до внедрения КИС СОЮ сотрудникам приходилось раз в квартал почти на неделю с головой уходить в расчет статистики», — уверена Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок».

В основе системы — открытое ПО

Для расчетов информационно-аналитической подсистемой используются четыре сервера: два физических и два виртуальных. Физические сервера используются для хранения и высоконагруженной обработки данных. Один из виртуальных серверов является сервером аналитического приложения — именно к нему подключаются пользователи и формируют статистические формы, плоские и гибкие отчеты. Второй виртуальный сервер используется для обработки данных, поступающих из 36 судов в режиме близком к реальному времени. При поступлении данных из АИС СД происходит их быстрая обработка и предварительный расчет, после чего они помещаются в хранилище.

«На уровне программного обеспечения за визуализацию данных отвечает платформа Pentaho Community Edition. Это свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, кастомизированное специалистами «Крок». В частности, мы доработали модуль для интерактивного анализа данных. А за их хранение и быстрое предоставление для анализа отвечает СУБД PostgreSQL, которая также является свободно распространяемой», — детализирует Дмитрий Полиров, ведущий архитектор информационных систем компании «Крок».

Всемирный банк подсистемой доволен

В конце 2016 г. подсистема была сдана в эксплуатацию. Ей предшествовали обследование, проектирование, разработка и опытная эксплуатация. Параллельно с опытной эксплуатацией началось обучение пользователей, которое продолжалось до декабря 2016 г.

«В ходе обучения пользователи проявляли заинтересованность к новой системе, — рассказывает Дмитрий Полиров. — На формирование статформ в новой подсистеме уходит минимум в 10 раз меньше времени, чем в АИС СД. Кроме того, исчезла необходимость выгружать отчет в Excel и вручную производить контроль правильности рассчитанных значений. Теперь формально логический контроль, основанный на правилах и ограничениях судебного делопроизводства, происходит одновременно с расчетом статформ. Это существенно сократило время на их подготовку».

Пользоваться информационно-аналитической подсистемой будут в среднем по 8 человек в каждом из 35 столичных судов, плюс около 20 человек в Мосгорсуде: в общей сложности работать по-новому начинают свыше 300 человек. Спонсор проекта — Всемирный банк — во все тонкости функционирования аналитического инструмента посвящен: показательная демонстрация подготовки отчетов прошла еще в октябре 2016 г. Проведенная работа была оценена как соответствующая ожиданиям.

Интервью
Андрей Гурович,
руководитель Управления Федерального казначейства по г. Москве Технологии не только ускорят судопроизводство, но и повысят доверие граждан Любовь Ишмуратова,
председатель судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда Электронное правосудие сделает судопроизводство абсолютно прозрачным Владислав Гриб,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Проект «Электронное правосудие» – это действительно революция. Подобных решений пока нет во многих государствах с развитой демократией. Наталья Бугаева,
заместитель главного судебного пристава Москвы Проект по получению электронных исполнительных документов из судов станет единственным в России Дмитрий Фомин,
заместитель председателя Московского городского суда Мосгорсуд: Современные технологии существенно оптимизируют судопроизводство Татьяна Толстова,
заместитель генерального директора «Крок» Крок: Реформа судопроизводства принесет экономию времени и денег
Ход проекта
новости
# Все новости
Видео
Электронное правосудие в столице: почему отказ от бумаги улучшит жизнь москвичей

30.09.2016

Интеграция Судебной системы и Службы приставов г. Москвы

17.05.2016

Инфографика