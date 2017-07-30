Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде

В ходе создания «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы» (КИС СОЮ) продолжается расширение функциональных возможностей единого портала судов общей юрисдикции г. Москвы. Теперь граждане смогут подавать целый ряд документов в электронном виде и, тем самым, обойтись без поездки в суд.

Новая функциональность личного кабинета

В личном кабинете единого портала судов общей юрисдикции Москвы реализован новый сервис. С 1 августа 2017 г. пользователи личного кабинета портала получили возможность подавать в судебные органы столицы сразу несколько типов документов в электронном виде: первичные заявления и жалобы, ходатайства и представления, апелляционные и частные жалобы, замечания на протоколы судебных заседаний и другие. Все это справедливо как для гражданского и административного, так и для уголовного производства.

«Теперь в электронном виде можно подать в суд как первичные документы, так и те, что относятся к уже существующим делам. Перед запуском сервиса он был тщательно протестирован, но, безусловно, его функциональность может быть доработана по мере использования в промышленной эксплуатации и обновления законодательства Российской Федерации», — рассказывает Татьяна Толстова, заместитель генерального директора «Крок» — компании-подрядчика по реализации проекта КИС СОЮ.

Электронные документы равны по статусу бумажным

Отправленные из личного кабинета документы в электронном виде автоматически регистрируются в специальном электронном журнале входящих документов. В нем фиксируются абсолютно все электронные документы, поступающие в суд.

На примере ходатайства об ознакомлении с материалами дела до внедрения электронного правосудия процедура выглядела следующим образом: в случае поступления в суд письменного заявления об ознакомлении с материалами дела в бумажном виде, участнику по делу предоставляли дело для ознакомления либо в этот же день, либо вызывали позже. Участник, находясь в специально отведенном помещении в здании суда, мог ознакомиться с бумажными материалами дела под присмотром сотрудника суда (или конвойного — если участник процесса находится под стражей). Чаще всего у участника на этом этапе возникала необходимость сфотографировать или отсканировать документы по делу, насколько для этого хватало времени и технических средств.

Пользователи личного кабинета единого портала судов общей юрисдикции получили возможность подавать новые типы документов

Сейчас же процедура ознакомления стала доступной через интернет. После отправки электронного ходатайства, заявления, жалобы или других документов, обращение автоматически регистрируется в электронном журнале входящих документов и ему присваивается уникальный номер. Сотрудник экспедиции суда выполняет проверку на корректность заполнения электронных форм, читаемость присланных документов, наличие необходимых документов для подачи в электронном виде, а также адвокатского удостоверения (если подает адвокат) и документа, удостоверяющего личность подающего.

Если электронные формы и документы корректны, то сотрудник экспедиции суда в зависимости от типа производства (уголовное, гражданское, административное и т.д.) направляет их в системе назначенному ответственному сотруднику соответствующей канцелярии суда. Если же документы некорректны, то сотрудник экспедиции суда отклоняет принятие электронных документов через систему и соответствующее уведомление приходит заявителю на электронную почту. В этом случае в личный кабинет поступит информация о техническом отказе с указанием конкретной причины.

«Уже в канцелярии решают, что делать с полученными электронными документами: их или приобщают к делу в рамках существующего производства, или заводят самостоятельное производство, если это первичное заявление. Таким образом, человеку больше не нужно ехать в суд и стоять в очередях в канцелярию, что существенно экономит время. Электронные документы регистрируются как юридически значимые и равны бумажным по статусу. В случае отказа в принятии электронного документа, гражданин автоматически получает соответствующее уведомление на свою электронную почту, которую он указал для связи. При этом в личный кабинет гражданина поступает информация о причине отказа в принятии документов. После того как электронные документы прошли проверки, они поступают судье», — объясняет Леонид Медвецкий, технический менеджер компании «Крок».

За судьбой электронного документа в суде можно следить непосредственно в личном кабинете заявителя, а также через электронную почту по автоматическим уведомлениям о движении электронного документа. Также в своем личном кабинете гражданин получает возможность просмотра электронного определения суда об отказе в принятии электронного документа с указанием конкретной причины.

Стоит отметить, что законодательных ограничений к реализации этих механизмов нет. Однако со временем функциональность личного кабинета может потребовать доработки как по предложениям и замечаниям граждан-пользователей и сотрудников судов, так и в связи с расширением списка типов документов, которые можно подать в суд в электронном виде.

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, список возможных для подачи в электронном виде документов достаточно широк. И мы уже создали технические условия для подачи порядка 20 типов процессуальных документов, что не может не радовать», — говорит Дмитрий Фомин, заместитель председателя Московского городского суда.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Почта России, Управления Федеральной службы судебных приставов и Федерального казначейства по Москве, а также другие госорганы.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.