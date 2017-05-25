Мосгорсуд и Департамент городского имущества наладили электронный документооборот

Департамент городского имущества (ДГИ) столицы и Московский городской суд наладили электронное взаимодействие между своими ведомствами. Уже сейчас это позволяет эффективнее планировать участие юристов Департамента в судебных процессах, а в дальнейшем позволит существенно сэкономить время и отказаться от бумаги.

Мосгорсуд и ДГИ готовы отказаться от бумаги

Московский городской суд и Департамент городского имущества переводят документооборот в электронный вид. Речь идет об обмене документами в тех случаях, когда ДГИ привлечен к участию в судебных разбирательствах в качестве ответчика или третьей стороны: тогда Департамент получает от Мосгорсуда повестки и различные процессуальные документы по делу, например, решения и определения суда, исполнительные документы или текущие материалы от истца. В обратном направлении идет различная информация об объектах имущества участников судебных процессов или о позиции Департамента по тому или иному вопросу.

Инициатором электронного взаимодействия выступил сам Департамент городского имущества после ознакомления с успешным опытом межведомственного взаимодействия, выстроенного в рамках «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) между 36 судами общей юрисдикции Москвы, московскими Управлениями Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ и Прокуратурой Москвы.

Взаимодействие Мосгорсуда и Департамента городского имущества станет простым и автоматизированным, не требующим ручной регистрации

«Основной целью исключения бумажного документооборота является сокращение времени, необходимого для реакции на поступающие запросы и информирования правового отдела о тех или иных событиях, которые происходят в рамках судебного делопроизводства. В течение года мы принимаем участие примерно в 20 тыс. дел, которые слушаются в Московском городском суде, поэтому взаимодействие должно быть простым и автоматизированным, не требующим ручной регистрации», — пояснила Анджела Гдлян, заместитель руководителя Департамента городского имущества.

Ранее взаимодействие строилось через отправку документов «Почтой России». Теперь же для передачи материалов из Департамента в Мосгорсуд и обратно их достаточно заверить электронной подписью. Помимо понятной финансовой экономии, это принесет еще и серьезную экономию времени и позволит эффективнее осуществлять защиту интересов города в сфере земельно-имущественных отношений.

Интеграция с использованием КИС СОЮ

Технически взаимодействие было налажено между подсистемой межведомственного взаимодействия КИС СОЮ со стороны Мосгорсуда и информационной системой «Реестр единых объектов недвижимости» (ИС РЕОН). Для этого в ДГИ была произведена донастройка внутренних процессов и интерфейсов реестра, а компания «Крок» выполнила настройку сервисов, которые позволяют непосредственно обмениваться информацией. Все данные передаются посредством защищенного канала связи.

В Мосгорсуде дополнительного обучения по использованию этого канала взаимодействия не понадобилось — сотрудники аппарата суда уже умеют обращаться с подсистемой межведомственного взаимодействия в рамках интеграции с различными ведомствами. Кроме того, значительная часть запросов отправляется в ДГИ в автоматическом режиме, и пользователи принимают в этом минимальное участие.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Почта России, Служба судебных приставов, Казначейство и другие. Окончание проекта в части межведомственного взаимодействия перенесено на 1 июля 2017 г.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.